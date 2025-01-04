Mansur Yavaş: Engelleri Kaldırmak İnsanlık Borcudur

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin yeni dönem çalışmaları başladı. Meclis'in açılış toplantısına video mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

''Unutmayalım ki bir şehri güçlü kılan yalnızca yolları, binaları ya da parkları değildir. Asıl güç o şehrin her bir bireyinin eşit koşullarda ve onurlu bir yaşam sürebilmesidir. Engelleri kaldırmak için bir araya gelen yürekler güçlü bir toplumun temellerini atan en büyük güvencedir. Bu nedenle bugün burada bulunan sizler dayanışmanın, eşitliğin ve umudun en güzel örneklerini temsil ediyorsunuz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘önce insan’ diyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve eşit bir şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak bizim en temel önceliğimizdir.”

"ANKARA'YI EL BİRLİĞİYLE İNŞA EDECEĞİZ"

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde katılmalarını sağlamak adına yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

''Engelli bireylerimizin hayatını iyileştiren pek çok projeyi de hayata geçirdik. Daha fazlasını gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Ancak unutmayalım ki; engelleri aşmanın yolu sadece alınan kararlardan değil, hepimizin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmadan geçer. Engelli bireylerimizin haklarını tam anlamıyla kullanabildiği, sosyal hayatta daha fazla yer aldığı bir Ankara'yı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bu sadece belediyelerin değil, toplumun her bir ferdinin de sorumluluğudur.

Bu vesileyle Engelli Meclisini hayata geçiren ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu meclis sorunları birlikte ele almanın, ortak çözümler üretmenin ve daha güçlü bir dayanışma örneği sergilemenin önemli bir simgesi olacaktır. Hep birlikte engelleri kaldırmak için çalışacağız. Çünkü engelleri kaldırmak sadece bir görev değil, hepimizin aynı zamanda insanlık borcudur. Daha eşit, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Ankara için umudumuz ve kararlılığımız tamdır.''

Kaynak: ANKA