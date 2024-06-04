Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, bin 779 adet uyuşturucu hap ve 182 gram esrar ele geçirildi.

“Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada bin 303 adet Galara sentetik ecza maddesi, 476 adet Symra sentetik ecza maddesi, 182 gram esrar maddesi ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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