Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yoğun bir gündemle saat 16.00'da toplandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 2 saat 40 dakika sonra sona erdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 22 yıla yaklaşan iktidarlarımız döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Her yıl bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e hesap verdik, veriyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini insanımıza ayrıntılarıyla anlattık. Vatandaşa hesap veren, şeffaf, etkin ve güven duyulan bir yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

Biz 85 milyonun tamamının hükumetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de, köylünün olduğu kadar şehirlinin de, çiftçinin olduğu kadar memurun ve emeklinin de, gençlerin olduğu kadar kadınların ve yaşlıların da hükumetiyiz... Bize oy veren de oyunu farklı yönlerde kullananın da hükumetiyiz.

Aşkla hizmet ediyoruz. felaket tellallarına aldırmıyor, fitne tüccarlarına kulak asmıyor, bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükumet olarak yegane referanslarımız hizmetlerimiz ve serlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ve hedeflerimiz ortadadır.

Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin mücadelesini veriyoruz

Kıymetli arkadaşlar adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durduğumuz bir konudur.

"SON 1 YILDA 5 ADALET SARAYI'NI HİZMETE AÇTIK"

Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52.000 metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972.000 metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık.

İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise beştir.

"SON BİR YILDA 2.294 HAKİM VE SAVCI ATAMASI YAPTIK"

Bu dönemde toplam 11.307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti.

Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2.294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20.000.779'dur.

"AZALAN DOĞUM ORANLARI ÜLKEMİZDE DE ALARM VERİYOR"

Aile müessesi bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını veriyor. En ağır saldırılarına maruz kalıyor. Küresel kültürün teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini tehdit eden boyutlara ulaştı.

LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü.

Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz.

Açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri, bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir.

Uzun bir süredir muhalefetten gelen eleştirilere rağmen aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyorduk. Son veriler bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur.

Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 10-14 HAZİRAN'DA YATACAK

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

ERDOĞAN'DAN NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı, reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, yıl sonunda günlük 100 bin varil hedefliyoruz

"ENFLASYON'DA TEK HANELİ ORANLARA ULAŞACAĞIZ"

Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. Bunun sabır, irade ve şüphesiz kararlılık gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız.

Hükümet olarak hedeflerimize ulaşacağımızdan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor.

Bugün ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın yolculuğu başlıyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kamu çalışanları için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz.