Güvenlik kaynakları açıkladı: Fethullah Gülen Türkiye'ye mi getiriliyor?

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın "Fethullah Gülen Türkiye Yolunda mı?" başlıklı yazısında, FETÖ lideri Gülen'in Türkiye'ye iade edildiğini iddia etti.

Yıldız, yazısında, "Bugün itibarıyla gündeme gelen son iddia ise; ABD’nin, Gülen’i MİT’e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu"nu öne sürdü.

FETHULLAH GÜLEN, TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ Mİ?

Yıldız'ın iddiasının ardından, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

İHA'nın, güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, şu açıklama yapıldı:

"Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler doğru değildir."

Kaynak: İHA