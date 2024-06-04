Ücretsiz tuvalet kararı yargıdan döndü

Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı yargıdan döndü.

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Ücretsiz tuvalet kararı yargıdan döndü

Osmangazi Belediyesi’nin Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yapma kararı yargıya takıldı. Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme,, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Osmangazi Belediyesi, halkın temel ihtiyaçlarına erişimin ücretsiz sağlaması amacıyla Şehreküstü Camii tuvaletlerini ücretsiz yaptı. Ücretinin 10 lira olması sebebiyle tepki çeken umumi tuvaletlerin ücretsiz olması kararı vatandaşların yüzünü güldürürken, karar yargıya takıldı.

Tuvaletin mevcut işletmecisi tarafından açılan dava sonucu Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Geçmiş yönetim ile işletmeci arasında işgaliye protokolü imzalanmış ve tuvaletin kullanım hakkı verilmiştir. Yapılan sözleşmede yer alan ‘belediyece gerek görüldüğünde yerin kullanımı iptal edilebilir’ maddesine istinaden sözleşmeyi iptal ederek, tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldık. Mahkeme tarafından verilen yürütmesi kararı, bu uygulamamızı duraksamaya uğrattı. Mahkeme kararına saygı duyuyoruz. Gerekli yasal yollar dahilinde, kamu hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olması yönündeki mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA

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