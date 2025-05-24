Manisa'da Sentetik Ecza Operasyonu! Tam 4 Bin 648 Adet...

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda K.G. ve E.G. isimli şahısların ikametinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA