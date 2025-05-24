Manisa'da Sentetik Ecza Operasyonu! Tam 4 Bin 648 Adet...
Manisa'da jandarma ekipleri, iki kişiye ait ikamet ve araçlarda düzenledikleri aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda K.G. ve E.G. isimli şahısların ikametinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: