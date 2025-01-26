Manisa'da Katliam! Köpekleri Zehirleyerek Öldürdüler

İsyan ettiren olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancaklıbozköy TOKİ konutlarının olduğu alanda vatandaşlar tarafından sokaktan beslenen köpekler sabah saatlerinde ölü bulundu.

Köpekleri besleyen vatandaşlardan biri olan Yasemin Deniz, mama bırakmak için gittiği bölgede hayvanların ağzından salyaların aktığını ve hareketsiz şekilde yatar halde olduğunu fark etti. Köpeklerin zehirlenmesinin anlaşılmasının ardından vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Köpekleri zehirleyen şahısların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA