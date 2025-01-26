Emekliler İstanbul'da Sokaklara Çıktı, 'Utansın Bu Hükümet'

İstanbul’da DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in çağrısıyla emekliler sokağa çıktı. Okmeydanı’ndan gerçekleştirilen eylemde emekliler tencerede su kaynatarak, hükümetin emekli zamlarını protesto etti.

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“Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz” sloganıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri bugün sokaklara çıktı.

Okmeydanı Anadolu Parkı’ndaki “çadırlı” ve “küçük tencereli” eylemde, “AKP şaşırma, sabrımızı taşırma” ve “Saraya değil, emekliye bütçe” sloganları atıldı.

Emekliler İstanbul'da Sokaklara Çıktı, 'Utansın Bu Hükümet' - Resim : 1

‘UTANSIN BU HÜKÜMET’

DİSK Emekli-Sen Şişli ve Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Karakazan çadır önünde temsili olarak eline küçük tencereleri alarak “Hani diyorlar ya, dilimleri küçültün diye. Küçülte küçülte tencereler bu kadar oldu. Bununla 4 kişilik bir aile nasıl doyacak? İçinde hiçbir şey yok. Koyamıyoruz çünkü. Sudan başka kaynatamıyoruz. Et nereden alabileceğiz ki? Suyu kaynatıyoruz. Çocuklarımıza çorba diye bunu içireceğiz. Utansın bu hükümet” sözleriyle tepki gösterdi.

Emekliler İstanbul'da Sokaklara Çıktı, 'Utansın Bu Hükümet' - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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