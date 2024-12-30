Emekli Astsubay Zeytin Tarlasında Amele Oldu: '22 Yıldır Haklarımızı Alamadık, Geçinemiyoruz'

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki emekli astsubay Sadettin Hakut, haklarının verilmemesinden dert yandı. Hakut, emekli maaşı yetmediği için zeytin bahçelerinde yevmiye usulü çalıştığını belirtti. Hakut, şunları söyledi:

"22 yıldır verilmeyen hakların sonucunda zeytin tarlalarında amelelik yapmaktayız. 28 yıl çalıştım askeriyede. 37 yıl üzerinden emekli oldum, emekli sandığından. Aldığım emekli maaşı, belediyeden emekli bir işçiden 5 bin lira daha düşük. Tazminat haklarımız verilse bugün 15 bin lira daha yüksek maaş alma şansımız var ama verilmiyor. Emekli subaylara verilen tazminatların bir miktarının bize verilmesi gerekiyor. 22 yıldır bu söz veriliyor ama tutulmuyor. Tutulmadığı gibi de hakaretlere uğradık."

"ALDIĞIMIZ EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNEMİYORUZ"

"12 ayrı ilde görev yaptım. Bunlardan 3'ü doğu göreviydi. 3 sefer yurt dışı görevine gittim. Karşılığında da belediye işçi emeklilerinden daha az bir emekli maaşına mahkum edildik. Burası kayınbiraderin yeri, kendisine yevmiyeye geldim." diyen Hakut, 2 çocuğu olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Biri üniversiteden mezun oldu. Biri üniversitede okuyor. Emekli maaşımız yetmiyor. Evimiz kendimizin olmasa hiç yetmez. Üniversitede okuyan çocuğumuz aylık gideri nereden baksanız 10- 15 bin lira. KYK yurdunda kaldığı halde bu şekilde. Evde kalmış olsak bizim emekli maaşımız ona gidecek. Biz daha fazla yevmiyeye gideceğiz. Zeytin dışında bulunan bir iş olursa gidiyorum."

Hakut'un eşi ise "Çok zorluklar yaşadık. Gittiğimiz yere tam alışıyoruz. İki sene sonra tayin çıkıyor. Ev taşıyoruz. Çocuklarımızın okul düzenleri bozuluyor. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen tüm astsubay emeklileri gibi eşim hakkını alamadı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA