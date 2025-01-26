İki Mevsimin Yaşandığı Kentte Şaşırtan Manzara, Bir Köşede Bahar Havası Bir Köşede Eksi 19 Derece

Termometrelerin eksi 19 dereceyi gösterdiği Erzurum’da iki mevsim birden yaşandı. Uzundere ilçesinde sabah saatlerinde bahar havası hakimken, Erzurum genelinde ise bulutlu hava kendini gösterdi.

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İki Mevsimin Yaşandığı Kentte Şaşırtan Manzara, Bir Köşede Bahar Havası Bir Köşede Eksi 19 Derece

Farklı iklim şartlarına sahip ilçeleriyle Erzurum’da adeta iki mevsim bir arada yaşanıyor. Erzurum’un Karayazı ilçesinde termometreler -19,5’u gösterdi. Uzundere ilçesinde ise hava tam aksine daha ılımlı, eksi 2 derece ile bile bahar havasını anımsattı.

İki Mevsimin Yaşandığı Kentte Şaşırtan Manzara, Bir Köşede Bahar Havası Bir Köşede Eksi 19 Derece - Resim : 1

Erzurum ve çevresi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilirken, Uzundere’de vatandaşlar kendini sokaklara attı.

İki Mevsimin Yaşandığı Kentte Şaşırtan Manzara, Bir Köşede Bahar Havası Bir Köşede Eksi 19 Derece - Resim : 2

ÇIĞ VE DON UYARISI

Meteoroloji’den yapılan bilgilendirmeye göre, buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Uyarıda şöyle denildi: Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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