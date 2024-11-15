Manisa'da Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasında Olduğu Kadını Bebeğinin Yanında Vurdu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesi 308 Sokak'ta kız kardeşi ve bebeğiyle yolda yürüyen Belgin B.'ye (33), Furkan B. (40) isimli erkek ateş açıp kaçtı. Açılan ateş sonucu bebek yara almazken, Belgin B. baldırından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B.'nin tedavisinin sürdüğü, Furkan B. ile boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olayın ardından Furkan B., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA