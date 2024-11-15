KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü için Ankara'da Resepsiyon Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Resepsiyonda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Kaynak: ANKA