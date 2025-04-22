Manisa'da Aynı Okulun Servisleri Birbirine Girdi

Manisa’da aynı okulun öğrencilerini taşıyan iki servis aracı dönüş yolunda çarpıştı. Kazada 9 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

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Manisa'da Aynı Okulun Servisleri Birbirine Girdi

Manisa'da öğrencileri taşıyan iki okul servisi, dönüş yolunda birbirine girdi. Aynı okulun öğrencilerini taşıyan araçların çarpışması sonucu 9 öğrenci yaralandı. Kaza, Manisa-Turgutlu yolundaki Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Halil Kale Fen Lisesi'ni inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan 45 J 0684 plakalı servis, aynı okuldan öğrencilerin bulunduğu 45 J 0209 plakalı diğer servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki serviste bulunan 16 öğrenciden 9'u çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Manisa'da Aynı Okulun Servisleri Birbirine Girdi - Resim : 1

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı öğrencilerin ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, daha sonra Manisa'daki hastanelere kaldırıldılar. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen öğrencilerin sağlık durumları iyi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eğitim gezisinden dönerken yaşanan bu kaza, velileri endişeye sevk etti. Servis güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

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Kaynak: İHA

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