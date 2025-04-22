Sakarya'da 5 Kişinin Öldüğü Kavgada 3 Gözaltı Daha

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada Y.Ö, O.Ö. V. Y. , Ö.Ö. ile F. Y. Olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

11 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturmada 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler T.Y, A.Y. ve B.Y. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli S.Y'nin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA