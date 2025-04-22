Sakarya'da 5 Kişinin Öldüğü Kavgada 3 Gözaltı Daha

Sakarya’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da komşu iki aile arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada Y.Ö, O.Ö. V. Y. , Ö.Ö. ile F. Y. Olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Sakarya'da 5 Kişinin Öldüğü Kavgada 3 Gözaltı Daha - Resim : 1

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

11 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturmada 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler T.Y, A.Y. ve B.Y. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli S.Y'nin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Sakarya'da 5 Kişinin Öldüğü Kavgada 3 Gözaltı Daha - Resim : 2

Kaynak: AA

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