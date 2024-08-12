Manisa'da Alevlerle Amansız Mücadele! 44 Saat Sonra Kontrol Altında

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 10 Ağustos'ta başlayan yangına aralıksız havadan ve karadan müdahale edildi.

Sarp arazideki yangın, ekiplerin yaklaşık 44 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 10 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı. Çalışmalar gece de gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürmüştü.

Kaynak: AA