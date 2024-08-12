Malatya'da Kaçakçılara Operasyon: Piyasa Değeri 2 Milyon TL!

Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da Kaçakçılara Operasyon: Piyasa Değeri 2 Milyon TL!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon olan 200 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 10 adet gümrük kaçağı akılı telefon, 5 adet gümrük kaçağı şarj seti ele geçirildi.

Olayda, H.İ.K. ile İ.B.’ye “5607 SKM” den işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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