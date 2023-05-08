Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün TOGG tanıtımından 2 milyon lira aldığı iddia edildi

Manga’nın solisti Ferman Akgül’ün TOGG direksiyonuna geçip verdiği poz için 2 milyon lira aldığı iddia edildi. Sanatçı Aylin Aslım, "Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin?" diyerek tepki gösterdi.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül İstanbul'da Zorlu AVM'de sergilenen TOGG'un direksiyonuna geçmiş, o anların görüntüleri ise TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılmıştı.

Redd grubunun gitaristi Güneş Duru, sosyal medya hesabından Ferman Akgün'ün TOGG tanıtımından 2 milyon lira aldığını öne sürdü.

"HER ŞEY BİR YERE KADAR"

Duru, TOGG’un önüne yatarak ‘çiğne beni’ diye bağıran vatandaşın haberini alıntıladı. Duru, alıntıladığı habere, "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" notunu düştü.

Aslım ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk Rock camiası “kol kırılır, yen içinde kalır”cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile “iş”birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar."

Kaynak: Gerçek Gündem