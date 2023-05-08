İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası 15 kişi gözaltına alındı!
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine düzenlenen taşlı saldırı sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 kişiden 15'i gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirdiği sırada taşlı saldırı yapıldı.
Taşlı saldırı öncesi İmamaoğlu'nun miting yapacağı Erzurum Havuzbaşı Meydanı'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi otobüs çekerek mitingi engellemeye çalışmış, tepkiler ve protestolar üzerine geri adım atan belediye otobüsleri alandan çekmişti.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırı sonrası emniyet güçlerince olaylara karışan 19 kişiyi tespit edildi ve 15 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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