Mamak'ta Bir Vicdansızlık Daha! Yavru Köpeklerin Çığlığı Yürek Dağladı: 'Zulmü Durdurun' Çağrısı

​Kamuoyunda "Katliam yasası" olarak adlandırılan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 12 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş ve 30 Temmuz 2024 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Sokak köpeklerinin öldürülmesini de içeren yasa teklifinin kabulünden bugüne katliam haberleri peş peşe geliyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında katliam yapıldığı iddialarının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabından yavru köpeklerin sokaktan toplatıldığı anlara ilişkin bir video paylaştı.

Videoda yavru köpeklerin zorla bir araca bindirildiği ve acı içinde bağırdıkları görüldü. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e seslenen Özkan, "Toplama zulmünü durdurmanızı istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Geçici Bakımevinde personel ve veterinerler tarafından hayvanlara işkence edildiği ortaya çıkmıştı.

Barınakta köpeklerin öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada büyük tepki toplamış ve hayvanseverler protesto düzenlemişti.

Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın konuyla ilgili tahkikat başlattığını şöyle duyurmuştu:

"Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir."

Gelişmeler üzerine Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Toprak görevden alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi