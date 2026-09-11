Maltepe’de Ev Sahibi Çifti Öldüren Kiracı Tutuklandı: Vahşet Adım Adım Böyle Gelmiş

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Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta çıkan tartışmada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürdüğü, avukat Emir Ali S.'yi ise ağır yaraladığı gerekçesiyle özel harekat polislerince gözaltına alınan Mehmet T.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

YENİ BİLGİLERE ULAŞILDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında olayın geçmişine ilişkin yapılan çalışmalarda yeni bilgilere ulaşıldı. Şüpheli Mehmet T.'nin yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, Almanya'da yaşayan Osman A. ve ailesinin ise binanın tamamının sahibi olduğu öğrenildi.

Ev sahibi tarafın yaklaşık 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Mehmet T.'nin binaya talip olduğu ve bu kapsamda bazı tadilatlar yaptırdığı belirlendi.

Şüpheli Mehmet T.'nin tadilat masraflarının yanı sıra satış için de ev sahibine bir miktar para verdiği ancak binanın bir bölümünde tapu sorunu olması nedeniyle satışın gerçekleşmediği tespit edildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ardından binadaki kiraların Mehmet T. tarafından toplandığı, bu süreçte taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

BİR GÜN ÖNCE DÜKKANLAR TAHLİYE EDİLMİŞ

Bu süreçte Türkiye'ye gelen ev sahibi tarafın açtığı davanın lehine sonuçlanmasının ardından, olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki dükkanların tahliye edildiği, Mehmet T.'nin de dükkanlardan birini ofis olarak kullandığı, tahliye sırasında Osman A. ve olayda ağır yaralanan avukat Emir Ali S.'nin de binada bulunduğu belirlendi.

Tahliye sırasında taraflar arasında tartışma çıktığı ve ev sahibi tarafın ertesi gün yeniden geleceğini söylediği tespit edildi. Mehmet T.'nin emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini, bunun üzerine evine giderek ruhsatsız tabancasını aldığını ve ardından olayın gerçekleştiğini, kalabalığa ateş açmaktaki amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA