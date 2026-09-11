Melisa Döngel'e Trafikte Silahla Dehşeti Yaşatmıştı: O Sürücü Hakkında Flaş Karar

Sarıyer'de trafikte Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'i silahla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü yakalandı. Ruhsatlı silahına el konulan şüpheli A.Ö., tutuklandı.

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Melisa Döngel'e Trafikte Silahla Dehşeti Yaşatmıştı: O Sürücü Hakkında Flaş Karar
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Sarıyer Poligon Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun önünde 9 Eylül Çarşamba akşamı, trafikte seyir halindeki Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan ile oyuncu Melisa Döngel'in bulunduğu araç ile A.Ö. yönetimindeki araç arasında tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre A.Ö., aracını durdurarak Saruhan ve Döngel'e silah göstermiş, ikilinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Aracın plakasından kimliği belirlenen A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanmış. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konulmuştu.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliye ayrıca "yasak yerde duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" gerekçeleriyle idari para cezası uygulandı. Öte yandan, Saruhan Holding Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Mehmet Fatih Saruhan'ın, Saruhan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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