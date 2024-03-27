Malatya'da deprem!

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem!

Malatya’nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı duyuruda, depremin derinliği 8.37 kilometre olarak belirtildi.

AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Etiketler
Deprem Malatya AFAD
Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
İmamoğlu'ndan 'Seni ancak köfteci olarak alırlar' diyen Kurum'a yanıt: 'Esnafla, esnaflıkla problemi var' İmamoğlu'ndan 'Seni ancak köfteci olarak alırlar' diyen Kurum'a yanıt
Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim Bahar dizisinde Kadro yeniden şekillendi; Başrol kadrosuna yeni isim
Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı Fatih Portakal seçimde sürpriz beklediği illeri açıkladı
İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı: 4 rakam verdi İslam Memiş altın fiyatlarında yaklaşan fırsatı açıkladı
İstanbul'da son durum: 'Rahat kazanacağı görülüyor' 'Rahat kazanacağı görülüyor'
Kocaeli, Aydın ve Samsun'da seçim anketi: Adayların oy oranları Kocaeli, Aydın ve Samsun'da seçim anketi: Adayların oy oranları
Doğuştan şanslı burçlar belli oldu: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak Doğuştan şanslı burçlar belli oldu: Bu 3 burç çuvalla para kazanacak