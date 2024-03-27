Malatya'da deprem!
Malatya'nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Kale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı duyuruda, depremin derinliği 8.37 kilometre olarak belirtildi.
AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-03-27
Saat:13:21:00 TSİ
Enlem:38.35611 N
Boylam:38.73694 E
Derinlik:8.37 km
Detay:https://t.co/8FwEJ9kbaO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi