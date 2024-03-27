İmamoğlu'ndan 'Seni ancak köfteci olarak alırlar' diyen Kurum'a yanıt: 'Esnafla, esnaflıkla problemi var'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, kendisine "Bakanlıkların kapısından içeri bile giremezsin öyle bir liyakat yok. Seni ancak bakanlıkların içinden köfteci olarak alırlar" diyen AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’a da yanıt verdi.

İmamoğlu, Kurum’a verdiği yanıtta, "Belli ki esnafla, esnaf olmakla sorunu var. 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

KURUM İÇİN SAHAYA ÇIKAN BAKANLAR ÇAĞRI YAPTI

Yerel seçim sürecinde AKP’nin adayları için sahaya inen 17 bakana da tepki gösteren İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez böyle bir zafiyet içinde. Umarım kendilerine çeki düzen verip görevlerinin başına gelirler. Umuyorum bir an önce akılları başlarına gelir. Bunun için seçimlerde büyük bir fark lazım" dedi.

Kabine'nin ilk defa işlerini bu kadar boşlamış bir duruma evrildiğine dikkat çeken İmamoğlu, Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na bakıyorum... Bir kere her şeyden önce sandık güvenliği İçişleri Bakanı'na ait. Sen seçim propagandası yaparsan bu devlet sana nasıl güvenecek?" diye sordu.

‘ÜLKE GÜNDEMİ NE? YOKSULLUK’

Kurum’un, muhalefeti ülke gündemini yerel seçime taşımakla suçlamasına da yanıt veren İmamoğşu, "Ülke gündemi ne? Yoksulluk, enflasyon, işsizlik... Bunları anlamayan bir akıl İstanbul'a belediye başkanlığı yapamaz” dedi.