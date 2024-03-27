Seçim öncesi açıklama yapacağı iddia ediliyordu: DEM Parti cephesinden çok net 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Yapsa bile...'

Yerel seçimler öncesi Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapacağı iddiası gündeme gelirken, DEM Parti cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Seçim öncesi açıklama yapacağı iddia ediliyordu: DEM Parti cephesinden çok net 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Yapsa bile...'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçimler öncesi Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bir açıklama yapmasının beklenmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

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Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, “Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Kendisine, “Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapması bekleniyor, siz de bekliyor musunuz?" sorusu sorulan Hatimoğulları, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Biz Selahattin Bey’in bir açıklaması olup olmayacağını bilmiyoruz. Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim. Biz stratejimizi belirlerken, biliyorsunuz seçilmişlerimizin çoğu cezaevindedir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ankara Büyükşehir Eş Başkan adaylarımızdan Gültan Kışanak, tutukluluk süresi bittiği halde cezaevinde tutuluyor.

Biz elbette bu arkadaşlarımızın da görüş ve önerilerini aldık merkez yürütme kurulu ve parti meclisi olarak. Onların görüş ve önerileriyle süreci birlikte inşa ettik. O yüzden yapılacak bir açıklama olup olmadığını bilmiyorum, yapılacaksa da bu paralellikte olacağı kanaatindeyim."

ÖZEL: AÇIKLAMA BEKLEMİYORUM

CHP lideri Özgür Özel de iddiaya ilişkin yaptığı açıklamada, Demirtaş'tan yerel seçimler öncesinde bir açıklama gelmesi beklemediğini söylemişti.

Özel açıklamasında, "Sayın Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yaparak seçime yönelik hamle yapacağını falan beklemiyorum açıkçası. Ama ben kendisinin her değerlendirmesini son derece ciddiye alarak dikkate alarak okuyorum, izliyorum" demişti.

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