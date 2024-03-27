Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde karaya oturan teknenin personeli, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekibince kurtarıldı.

KEGM'den yapılan açıklamaya göre, 19 metre boyundaki özel bir tekne, Çardak beldesi civarındaki Kum Adası önlerinde karaya oturdu.

Yardım talebi üzerine bölgeye KEGM ekibi sevk edildi.

Teknedeki 3 kişi, "KEGM-9" hızlı tahlisiye botuna alınıp Lapseki'ye götürüldü.

Söz konusu teknenin yüzdürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA