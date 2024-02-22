Malatya'da deprem
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 13.16’da meydana gelirken, depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD sosyal medya hesabından şu duyuruyu paylaştı:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-22
Saat:13:16:16 TSİ
Enlem:38.04972 N
Boylam:37.68917 E
Derinlik:12 km
Detay:https://t.co/Pt9jgbkwLE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem