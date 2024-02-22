Malatya'da deprem

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da deprem

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 13.16’da meydana gelirken, depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD sosyal medya hesabından şu duyuruyu paylaştı:

Kaynak: Gerçek Gündem

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