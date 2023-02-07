Malatya'da bir yıl önce yapılan bina çöktü

Maraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da ağır hasara neden oldu. Malatya’nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

Yapımı bir yıl önce tamamlanan projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor.