Üç yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu

Kent merkezi Çavuşoğlu Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın yıkılan enkazı altında kalan 3 yaşındaki Miran Tekeş ile 26 yaşındaki Abdullah Uraz Sivas itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 22 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldılar.

Minik Miran ile Abdullah Uraz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekiplerin kent genelindeki arama ve kurtarma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.