Açılışını AKP'li belediye başkanının yaptığı site depremde yerle bir oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce insanın ölümüne sebebiyet depremde bilanço ağırlaşıyor. Hala bazı bölgelere yardım gitmediği bilgileri dolaşıyor.

Yardımın geç ulaştığı adreslerden birisi de Hatay oldu. Yüzlerce insanın göçük altında olduğu, kentte birçok binanın yıkıldığı bilgisi paylaşılıyor.

Öte yandan Antakya ilçesinde 2019 yılında AKP'li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın da katıldığı 'Güçlü Bahçe City' adlı konut sitesi, depremde yerle bir oldu.

Hatay'da birçok inşaat projesi yapan Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş'ın ''Ben işimin aşığıyım" dediği ortaya çıktı.