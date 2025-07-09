Malatya'da Altyapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Patladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte çevrede büyük panik yaşandı.

Malatya'da Altyapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Patladı
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Malatya Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan iş makinesi, yer altındaki doğalgaz borusuna zarar verdi. Gaz akışı ile birlikte çevrede büyük panik yaşandı. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak gelişmeleri endişeyle takip etti.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler gaz akışını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kesmeyi başardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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