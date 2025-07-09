Çankırı'da Yaban Hayatı Fotokapanda

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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile domuz sürüsü, karaca ve kurt sürüsü görüntülendi. Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Domuz sürüsü, karaca ve kurt sürüsü yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde, bölgede yiyecek arayan yaban hayvanlarının ormanda yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İHA