Kırşehir'de Koruma Altındaki Saka Kuşlarını Satan Şahıslara Yasal İşlem
Kırşehir’in Kaman ilçesinde, doğaya ve yaban hayatına zarar veren yasa dışı bir faaliyet daha ortaya çıkarıldı. Koruma altındaki saka kuşlarını yakalayarak satan şahıslar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü çalışmada, koruma altında bulunan saka kuşlarını kafeslerde tutarak satışa sunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından ele geçirilen çok sayıda saka kuşunun doğadan usulsüz şekilde yakalandığı tespit edildi.
Yakalanan kuşlar, gerekli sağlık kontrollerinin ardından doğaya yeniden bırakıldı. Olayla bağlantılı şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.
Kaynak: İHA