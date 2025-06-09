3 Kişi Arasında Çıkan Kavgada Bıçaklar Çekildi

Eskişehir'de 3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 Kişi Arasında Çıkan Kavgada Bıçaklar Çekildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda, M.Ü. (45), İ.D. (44) ve S.Y. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. ile S.Y, M.Ü'yü darbetti. M.Ü. de yanındaki bıçakla İ.D. ile S.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan İ.D. ve S.Y. ile darbedilen M.Ü, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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