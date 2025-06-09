Düzce'de 3 Zehir Taciri Tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 3 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.

Düzce'de 3 Zehir Taciri Tutuklandı
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Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar devam ediyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 33 olaya müdahale edilirken 3 şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Çalışmalarda, 19 adet sentetik ecza, 14 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 150 gram bonzai, 28 gram skunk ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçildi.

Kaynak: İHA

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