Bayram Kazaları Bitmiyor! İki Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

Kurban Bayramı'nın son günü bir kaza haberi de Çorum'dan geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bayram Kazaları Bitmiyor! İki Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var
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Duygu D. idaresindeki 23 ABZ 220 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Alaca Eskiyapar kavşağında Nurettin Ç'nin kullandığı 55 GS 680 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Duygu D. ile araçlarda bulunan Ekin D, Doğa D. ve Solmaz Ç. yaralandı. Kazada araçta sıkışan Solmaz Ç, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Duygu D'nin astsubay üstçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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