Barış Akademisyeni Prof. Dr. Fulya Atacan Hayatını Kaybetti

Yıldız Teknik Üniversitesi görevinden 2017 yılında KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Fulya Atacan bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Atacan 1 yıldır İngiltere'de tedavi görüyordu.

Barış Akademisyeni Prof. Dr. Fulya Atacan Hayatını Kaybetti
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Barış Akademisyeni Prof. Dr. Fulya Atacan, 1 yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Atacan Orta Doğu üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.

Barış Akademisyenleri'nin X hesabından yapılan açıklamada "Sevgili hocamız, yoldaşımız, 686 nolu KHK ile Yıldız Teknik Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen barış imzacısı Prof. Fulya Atacan’ı yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hocamız bilim yolundaki kararlılığı, haksızlığa karşı tavizsiz duruşuyla bize ilham vermeye devam edecek" dendi.

'EŞSİZ GÜLÜŞÜNLE KALBİMDE YAŞAYACAKSIN'

1 yıldır İngiltere'de kanser tedavisi gören Atacan, 7 Şubat 2017’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.

Atacan'ın hayatını kaybettiğini siyaset bilimci Doç. Dr. İsmet Akça duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akça, "Canım hocam, ışığımız, barış dediğimiz için beraber üniversiteden ihraç edildiğimiz Prof. Dr. Fulya Atacan’ı kaybettik. Her tür eşitsizliğe, hiyerarşiye karşı duruşunla; sahici dertler sorular peşinde bilim insanı olmanla ve o eşsiz gülüşünle hep aklımda, kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve İslamî hareketler hakkındaki çalışmalarıyla tanınan Fulya Atacan, İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde uzun yıllar görev yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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