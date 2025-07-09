Kedinin Yılanı Avladığı Anlar Kamerada
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bir kedinin yılanı avladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Gümüşhane’de bir kedinin yılanı avladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Kürtün ilçesine bağlı Demirciler köyünde meydana geldi. Arif Şen tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kedinin doğada gördüğü yılanı kısa sürede etkisiz hale getirip avladığı anlar yer aldı. Kedinin çevik hamlelerle yılanı yakalayıp taşıdığı görüntüler sosyal medyada ilgi görürken, doğanın içindeki bu anlar izleyenlerin dikkatini çekti.
Kaynak: İHA