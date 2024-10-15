Malatya'da Ağır Hasarlı Okulun Çatısındaki Alevler Söndürüldü
Malatya'da ağır hasarlı okulun çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 araç, 22 personelle müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarında Battalgazi Belediyesinin su tankerleri kullanıldı.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA