Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya-Pütürge'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.36'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'a göre depremin derinliği 7,06 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak belirledi. Rasathaneye göre deprem yerin 9,2  kilometre derininde gerçekleşti.

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