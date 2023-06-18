YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Dün ve bugün yapılan 2023-YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
3,5 milyonun üzerinde adayın 17 ve 18 Haziran'da Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı.
Kitapçıklar ve cevap anahtarlarına buradan ulaşılabiliyor.