YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Dün ve bugün yapılan 2023-YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

3,5 milyonun üzerinde adayın 17 ve 18 Haziran'da Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tamamlandı. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı. 

Kitapçıklar ve cevap anahtarlarına buradan ulaşılabiliyor.

Etiketler
YKS puanı nasıl hesaplanır YKS puan hesaplama
Çakıcı'dan Bahçeli ve Erdoğan'a "Babalar Günü" mesajı Çakıcı'dan Bahçeli ve Erdoğan'a "Babalar Günü" mesajı
Beyne çok iyi geliyor... Böreklere bile eklenebilir: Canan Karatay'ın gözdesi olan besin Beyne çok iyi geliyor... Böreklere bile eklenebilir: Canan Karatay'ın gözdesi olan besin
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın da konserini iptal etti Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın da konserini iptal etti
Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Onlara sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu
6 yıllık evlilik bitiyor: Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti
Fatih Altaylı: Galatasaraylı futbolcular bütün hafta partilemişler, Fenerbahçe maçında kanlarındaki alkol miktarı yasal sınırın üzerinde 'Fenerbahçe maçında Galatasaraylı futbolcuların kanlarındaki alkol miktarı, yasal sınırın üzerinde'