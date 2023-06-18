Çakıcı'dan Bahçeli ve Erdoğan'a "Babalar Günü" mesajı

Organize suç örgütü lideri olan ve MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Babalar Günü nedeniyle Erdoğan ve Bahçeli'yi kutladı.

Çakıcı'dan Bahçeli ve Erdoğan'a "Babalar Günü" mesajı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Twitter hesabından, "Sayın devlet başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, Ülkücülerin babası olan sayın genel başkanım Devlet BAHÇELİ’nin ve aziz milletimizin babalar gününü kutlarım. Rabbimin rahmeti ve bereketi aziz milletimizin üzerine olsun" mesajı paylaştı.

Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle çıkarılan yasa kapsamında  16 Nisan 2020'de tahliye edilmişti. Bahçeli, tahliye edilmeden önce Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, Çakıcı da tahliye edildikten sonra iade-i ziyarette bulunmuştu. Çakıcı, seçim öncesi dönemde Bahçeli ve Erdoğan ile polemiğe giren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmişti. 

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