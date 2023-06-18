Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın da konserini iptal etti

Daha önce Melike Şahin'in konserini iptal etmesiyle gündeme gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu kez de Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın da konserini iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim sürecinde siyasi görüşlerini ifade ettiği paylaşımları nedeniyle türkücü Hüseyin Turan'ı festival programından çıkardı.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim."

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