Aşırı yağış sonrası Ankara-Sivas YHT hattında heyelan meydana geldi; Kılavuz lokomotif raydan çıktı

2 ay önce halkın kullanımına açılan Ankara-Sivas YHT hattından oluşan heyelan sonrası kılavuz lokomotif raydan çıktı.

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Aşırı yağış sonrası Ankara-Sivas YHT hattında heyelan meydana geldi; Kılavuz lokomotif raydan çıktı

Nisan ayında kullanıma açılan Yüksek Hızlı Tren Ankara- Sivas hattında yoğun yağış nedeniyle hasar oluştu. 

Yağış nedeniyle bölgede oluşan heyelan sonrası zarar oluşan hattı kontrol eden lokomotifin raydan çıkmasına neden oldu. 

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Yoğun yağış, Yozgat yakınlarında demiryolu hattına zarar verdi. Yol kontrolü yapan kılavuz lokomotif heyalan ile raydan çıktı. Hattın güvenliğiyle ilgili şüphelerimizi defalarca dile getirdik, ama duyan çıkmadı! Facia olması için ölen canların mı sayılması lazım?" sözleriyle tepki gösterdi. 

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