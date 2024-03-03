Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada Doğanşehir merkezüssülü gerçekleşen deprem 7.31 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-03-03
Saat:17:43:55 TSİ
Enlem:38.04306 N
Boylam:37.65917 E
Derinlik:7.31 km
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