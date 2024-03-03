Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada Doğanşehir merkezüssülü gerçekleşen deprem 7.31 km derinlikte meydana geldi.

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