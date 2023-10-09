Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 09.28'de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.28'de, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2023
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-10-09
Saat:09:28:53 TSİ
Enlem:38.326 N
Boylam:38.146 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/sFEYBYEjGi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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