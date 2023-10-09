Cezayı ödeyip kullanmaya devam ediyorlardı: Usulsüz çakar ve sirene yeni cezalar geliyor

İçişleri Bakanlığı, araçlarına usulsüz şekilde siren ve çakar taktıranlar için harekete geçti. Çakarlı araçlar trafikten men edilecek.

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Cezayı ödeyip kullanmaya devam ediyorlardı: Usulsüz çakar ve sirene yeni cezalar geliyor

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz bir şekilde araçlarına çakar ve siren taktıranlara karşı yeni bir mücadele başlatıyor. Buna göre, ceza artırımı yapmayı planlayan yetkililer, kurallara uymayanların trafikten men edileceğini belirtti.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, önce bin 823 lira olan trafik cezasının 4.064 liraya çıkarılmasının ardından araçların trafik kontrollerine de ağırlık verilecek. Usulsüz biçimde siren ve çakar taktıranlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek.

İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”

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