Makam Aracıyla Sınırda İnsan Kaçakçılığı Yapan General İçin Flaş Karar

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 Tatbikatı’nın yapıldığı Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

TSK'DAN AYIRMA VE RÜTBE GERİ ALMA KARARI

Aktürk, Suriye sınırında adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soruya, “Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya götürülmüştü.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: DHA-ANKA