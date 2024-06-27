Sınırda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tuğgeneral tutuklandı

Suriye'de görev yapan ve makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tuğgenerel çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sınırda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Tuğgeneral tutuklandı

Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından emekliliğe sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay, soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'TSK'DA KİM OLURSA OLSUN RÜTBESİNE BAKILMAKSIZIN GEREKEN YAPILIR'

Çokay’ın makam aracıyla insan kaçakçlığı yaptığı iddiasının gündeme gelmesiyle MSB olayı doğrulamış, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."

'ADLİ SÜREÇ GİZLİ YÜRÜYOR'

Aktürk, bugünkü basın bilgilendirme toplantısında da "Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK’da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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