Mahmut Tanal Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Nöbetinde! Adalet Bakanlığı'nın Önünde Çadır Kurdu

​CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Türkiye genelinde protestolar düzenlendi. Bu eylemler sırasında polis müdahaleleri yaşandı ve bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrılar sürerken, eylemlerde gençlere verdiği destek ile gündem olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan bir hamle daha geldi.

ADALET BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE ÇADIR KURDU

Tanal, öğrencilerin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Tanal yaptığı açıklamada 'Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan gençler ve öğrenciler için bu akşamdan yarın sabaha kadar Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutacağım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi