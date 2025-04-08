Mahmut Tanal Tutuklu Öğrenciler İçin Adalet Nöbetinde! Adalet Bakanlığı'nın Önünde Çadır Kurdu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Adalet Bakanlığı'nın önüne çadır kurarak, Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler için nöbet tutmaya başladı.

Son Güncelleme:

​CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Türkiye genelinde protestolar düzenlendi. Bu eylemler sırasında polis müdahaleleri yaşandı ve bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrılar sürerken, eylemlerde gençlere verdiği destek ile gündem olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan bir hamle daha geldi.

ADALET BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE ÇADIR KURDU

Tanal, öğrencilerin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Tanal yaptığı açıklamada 'Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan gençler ve öğrenciler için bu akşamdan yarın sabaha kadar Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutacağım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mahmut Tanal
Son Güncelleme:
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
Öğrencilerden Tutuklu Arkadaşlarına Selam: Dayanışma Konserinde Bir Araya Geldiler Öğrencilerden Tutuklu Arkadaşlarına Selam: Dayanışma Konserinde Bir Araya Geldiler
İmamoğlu'nun Avukatı ‘Siyasi Talimatın Kanıtı’ Diyerek Açıkladı! İşte Diplomaya İptal Kararı Veren Ekip ‘Siyasi Talimatın Kanıtı’ Diyerek Açıkladı! İşte İmamoğlu'nun Diplomasına İptal Kararı Veren Ekip
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor