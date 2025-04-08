12 Bin Yıl Önce Nesli Tükenen Tür Yeniden Doğdu, Dünya Bunu Konuşuyor

ABD’de bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 12 bin yıl önce nesli tükenmiş ulu kurtlar ABD’li gen mühendislerinin çalışmaları sonucunda hayata döndürüldü. 3 kurda dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’taki liderlerden ilham alınarak Romulus, Remus ve Khaleesi isimleri verildi. 3 kurdun 140 kiloya kadar çıkmaları bekleniyor.

GİZLİ BİR YERDE

ABD'de gizli ve güvenli bir yerde tutuldukları belirtilen kurtların yaşlarının 3 ile 6 arasında değiştiği ifade edilirken, bilim insanlarının fosillerden yararlandıkları öğrenildi.

62 GÜN SONRA DÜNYAYA GELDİ

Colossal bilim insanlarının aktardığı bilgiye göre, araştırmacılar 13 bin yıllık bir kurt dişi ile doğal tarih müzesi koleksiyonlarının bir parçası olan 72 bin yıllık bir kafatası parçasını inceledi. Sonrasında ise genetik kodlamayla 62 gün sonra yavrular genetik değişimi ile dünyaya geldi.

Dünyayı sallayan haberin ardından Elon Musk, ‘Lütfen bir minyatür evcil yünlü mamut yapın’ paylaşımı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi